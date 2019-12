Vreme: Oblačno in mrzlo, ponekod bo tudi snežilo Dnevnik Danes dopoldne se bo povsod pooblačilo, popoldne in zvečer bo predvsem v južni polovici Slovenije občasno rahlo snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 7 Celzija.

