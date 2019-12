Reke bodo še naraščale, možna so razlivanja Primorske novice Večina slovenskih rek ima velike pretoke in bodo danes še naraščale, saj v večjem delu Slovenije močno dežuje. Možna so razlivanja zlasti v južni, jugozahodni, osrednji in vzhodni Sloveniji, so sporočili s Centra za obveščanje RS.

