Policisti v ponedeljek s štiriurno opozorilno stavko Primorske novice Policisti bodo v ponedeljek izvedli štiriurno opozorilno stavko, s katero bodo opozorili na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma s policisti iz leta 2018. Stavko bodo začeli ob 8. uri in končali opoldne. Potekala bo tako, da bodo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila.

