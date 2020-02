Danes stavka policistov Lokalec.si Policisti in policistke bodo danes med 8. in 12. uro izvedli štiriurno opozorilno stavko. Z njo opozarjajo na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma z njimi iz leta 2018. Med stavko bodo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila. Stavko vodi Sindikat policistov Slovenije (SPS). Ni pa se jim pridružil […]

