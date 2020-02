Policisti stavkajo na Obrežju in Gruškovju, nastajajo zastoji Večer Policisti in policistke izvajajo štiriurno opozorilno stavko, ki bo trajala do 12. ure, z njo pa želijo opozoriti na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma z njimi iz leta 2018. V času stavke na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje temeljiteje pregledujejo tovorna in osebna vozila.

Sorodno





























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Blaž Rola

Blaž Kavčič