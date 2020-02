Opozorilna stavka policistov: 'Zaenkrat smo prisotni, a nas v kratkem morda ne bo več' 24ur.com Sindikat policistov Slovenije je izvedel opozorilno stavko. Kot že ves čas zatrjujejo, so stavko izvedli zaradi vladnega neizpolnjevanje zavez iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018, in to kljub temu, da je vladi mandat prenehal. V drugem policijskem sindikatu pa stavkovnim aktivnostim nasprotujejo. Zaradi stavke so na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje nastali krajši zastoji.

