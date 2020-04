Opozicija želi v DZ preiskovati nabave zaščitne opreme RTV Slovenija Opozicija poziva k ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije o nabavah zaščitne opreme. To sta že predlagala LMŠ in Levica, v SAB-u pa so spomnili, da so že predlagali nadzor nad dodeljevanjem javnih sredstev.

