Tragedija pri Kamnici: v nesreči umrla ena oseba, dve so prepeljali v UKC Maribor Reporter V prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj pred 20. uro na cesti med Kamnico in Mariborom, je umrla ena oseba. Cesta je bila dalj časa zaprta za ves promet, na kraju so bili gasilci in policisti, so sporočili s Policijske uprave Maribor. V prometni nesre

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Klinični center

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marcel Rodman

Borut Pahor

Dragutin Mate

Aleksander Čeferin