Prometna nesreča pri Kamnici terjala življenje Lokalec.si V prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči pred 20. uro na cesti med Kamnico in Mariborom, je umrla ena oseba. V prometni nesreči je ena oseba umrla, še dve so reševalci prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so še sporočili s policije. Vir: STA

