76-letnik žalil varnostnika in policiste, ker je lekarna zapirala vrata Primorske novice V Semedeli se je v petek popoldan 76-letni občan sprl z varnostnikom, ker so zapirali lekarno. Na varnostnika je kričal, ga zmerjal, žalil in brcnil, varnostnik je uporabil fizično silo in ga obvladal. Ob prihodu policistov je žalil tudi njih, ni upošteval ukaza, naj preneha z kršitvijo, zato so mu odredili pridržanje in izdali plačilni nalog za več kršitev.

Sorodno























Oglasi