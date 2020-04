V soboto nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča v naselju Šmarje na območju Sevnice. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 47-letna voznica osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju na

prednostno cesto odvzela prednost 17-letnemu motoristu. Poškodovanega

motorista so oskrbeli v brežiški bolnišnici.



Pijan voznik mopeda povzročil prometno nesrečo

