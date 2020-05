Vreme: Postopno se bo razjasnilo, čez dan povečini sončno Dnevnik Rahel dež bo povsod ponehal, dopoldne se bo od severa jasnilo. Dan bo večinoma sončen. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem...

Sorodno



























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek