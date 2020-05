Dvoransko EP 2021 dobilo potrditev in urnik Sportal Poljski Torun bo leta 2021 gostil evropsko prvenstvo v atletiki v dvorani, tekmovanje je potrjeno in bo potekalo med 5. in 7. marcem, pet kvalifikacijskih tekem pa bo že 4. marca, je objavila Evropska atletika (EA). Atletika bo imela sicer prihodnje leto zgoščen koledar tekem, ki so bile letos prestavljene, tudi vsa največja tekmovanja.

