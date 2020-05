Športna direktorja Jesenic in Olimpije kritična: To bi bila katastrofa Sportal "Špekulacije, ki so se v zadnjem tednu pojavile v javnosti, škodijo klubu, igralcem, navijačem," je o tem, da najbolj črn scenarij v Alpski ligi zaradi pandemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje nacionalnih skupin, v spletni oddaji na Hokej TV dejal športni direktor HK SŽ Olimpija Jože Kovač, Marcel Rodman, ki to vlogo opravlja pri HDD Sij Acroni Jesenice, pa dodal: "To je negativna reklama."

Sorodno





















































































































































































Oglasi