Tenis: se zaradi pandemije obeta združitev moškega in ženskega združenja? Reporter Šef združenja teniških igralk WTA Steve Simon je v pogovoru za New York Times podprl pozive Švicarja Rogerja Federerja, Španca Rafaela Nadala in drugih o združitvi z združenjem ATP. "Ni me strah popolnega združenja. Nikoli me ni bilo," je dejal Simon in d

Sorodno

















































































































Oglasi