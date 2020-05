Že druga Pulitzerjeva nagrada za romanopisca Colsona Whiteheada RTV Slovenija Roman The Nickel Boys Colsona Whiteheada je letošnji dobitnik Pulitzerjeve nagrade za leposlovje, s čimer je ta avtor postal eden redkih, ki so mu dve zaporedni knjigi ovenčali s to prestižno nagrado.

Oglasi