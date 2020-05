Lani prek 30.000 ljudi, letos prireditev odnesel koronavirus Sportal Prireditev Pohod - Pot ob žici in tek trojk vsako leto privabi več kot 30 tisoč udeležencev, a letošnjo 64. izvedbo so zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali. Organizatorji verjamejo, da se bo kljub odpovedi v prihodnjih dneh na trasi znašlo kar nekaj pohodnikov in tekačev, in jih pozivajo k upoštevanju ukrepov in ohranjanju mirne glave.

