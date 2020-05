Messi, Oblak in druščina čakajo na rezultate testiranj Sportal V španskem nogometnem prvenstvu se po dvomesečni prekinitvi vseh dejavnosti zaradi pandemije novega koronavirusa pripravljajo na nadaljevanje treningov. Preden bodo lahko igralci znova trenirali na igriščih, se morajo testirati na okužbo z virusom sars-cov-2. Med prvimi, ki so se testirali, so bili nogometaši Barcelone, Reala in Atletica.

