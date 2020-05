Italija sprošča ukrepe: odprti bari, restavracije, frizerji in cerkve 24ur.com Življenje v Italiji se počasi vrača v obdobje pred epidemijo novega koronavirusa. Prvič po 10. marcu gredo Italijani lahko na kavo v bar, na kosilo v restavracijo, k frizerju ali k maši. Pri naših zahodnih sosedih se je namreč začela druga faza rahljanja ukrepov za zajezitev virusa. Premier Giuseppe Conte je ob tem opozoril Italijane, da je pot do konca epidemije še dolga in da ne smejo popustiti.

