Urad za mladino je z mariborsko filozofsko fakulteto podpisal pogodbo o izvedbi raziskave Mladina 2020. Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, jo bo ta izvedla v partnerstvu z ljubljansko fakulteto za družbene vede in jo zaključila predvidoma februarja prihodnje leto. Raziskava zajema mlade v Sloveniji med 15. in 29. letom.