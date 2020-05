Danes odločajo o vrnitvi vseh učencev v šolske klopi Lokalec.si Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ), ravnatelji ter drugi predstavniki stroke bodo danes dopoldne na sestanku odločili, kdaj, če sploh, se bodo lahko v šolske klopi vrnili tudi preostali šolarji. Potem ko so se v ponedeljek v šole vrnili devetošolci in se pridružili prvi triadi osnovnošolcev ter dijakom zaključnega […]

Sorodno







































































































Oglasi Omenjeni Simona Kustec Lipicer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin