Šolniki želijo učence, epidemiologi so zadržani Primorske novice Po vrnitvi devetošolcev v šole so zdaj zaradi nujne delitve razredov zaradi covida-19 vse učilnice in učitelji zasedeni. Kdaj bo pouk spet po starem, je odvisno od navodil NIJZ, kar bo morda znano danes. NIJZ pa vse dosledno opozarja: medsebojna razdalja z drugimi higienskimi ukrepi bo nuja do odkritja cepiva, saj skušamo zdaj virus le zadrževati.

