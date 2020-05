V četrtek bo jasno, ali se prav vsi šolarji in dijaki vračajo v šolske klopi Reporter Včerajšnji sestanek na ministrstvu za izobraževanje glede morebitne vrnitve v šole vseh osnovnošolcev in dijakov še ni prinesel končne odločitve. To naj bi vlada predvidoma sprejela v četrtek, je ob odhodu s sestanka pojasnil predsednik združenja ravnatel

Sorodno













































































































Oglasi Omenjeni Simona Kustec Lipicer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Janez Cigler Kralj

Eva Irgl

Miha Kordiš

Marjan Šarec