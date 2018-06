Miza, pri kateri skupaj sedijo žrtve in morilci / Kočevski Rog Vir: Centro Aletti »Kar človek seje, to bo tudi žel.« je zapisal sv. Pavel v pismu Galačanom. Vsako naše dejanje, dobro ali slabo, odmeva v našem življenju in v življenjih ljudi okoli nas. Nekatera dejanja, kot na primer Brutov atentat, Pilatova razsodba, odkritje novega sveta, izum tiska, ali pa teorije relativnosti in stopinje na Lu ...