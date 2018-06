AVDIO: Škof Glavan v Rogu: Sovraštvo vedno bolj žre tistega, ki sovraži, kot tistega, ki je sovraštv Radio Ognjišče

Pri kapeli brezmejnega Božjega usmiljenja ob grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu je dopoldne potekala tradicionalna spominska in spravna slovesnost. Somaševanje je vodil novomeški škof Andrej Glavan. V molitvi so se spomnili vseh žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni vojni. Hkrati so Bogu izročili našo prošnjo za milost sprave v slovenskem narodu, da bo spet brat podal roko bratu....

