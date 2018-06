Okrog dva tisoč ljudi se je včeraj ob grobišču pod Krenom v Kočevskem Rogu udeležilo obletne spominske in spravne slovesnosti, ki tu poteka vsako leto od leta 1990. V molitvi so se spomnili vseh žrtev nasilja in pobojev v drugi svetovni vojni, hkrati pa so Bogu izročili prošnjo za milost sprave v slovenskem narodu, da bo spet brat podal roko bratu. preberite več » ...