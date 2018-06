Županova jama in Dan doživetij - z jamarskim spustom, aktivnostmi v naravi in poljudno znanostjo Lokalno.si Ste se v kraško jamo že spustili po vrvi, kot pravi jamarji? To posebno doživetje ponuja Županova jama v soboto, 2. junija, v sodelovanju z Jamarskim klubom Novo mesto. Obiskovalci bodo lahko z njihovo pomočjo vstopili v osrednji turistični del jame skozi 10 m globoko brezno, pri t. i. starem vhodu. preberite več » ...

