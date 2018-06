Zgodovinar Emeršič: “Partizanski rablji so svojo vest mirili z alkoholom in diaboliziranjem pobitih, Nova24TV “V desetletjih po vojni se je po mikrofonih ob spremljavi harmonik opevalo partizane, rdečo zvezdo, Tita in partijo. Laž potrebuje glasno odobravanje in aplavz. Le v tišini domačih izb se je tiho govorila resnica. In kdor je v tistih svinčenih letih pošteno in bistroumno motril družbeno dogajanje, je lahko že takrat jasno videl legitimnost domobranskega […]

