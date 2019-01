Kek: Vsi na treningih so pokazali strašen motiv za dokazovanje Dnevnik Slovenska nogometna reprezentanca, sestavljena v veliki večini iz igralcev Prve lige Telekom Slovenije, se v La Cali pripravlja na četrtkovo prijateljsko tekmo v Marbelli proti kitajski selekciji do 25 let. Selektor Matjaž Kek je zadovoljen s pogoji...

