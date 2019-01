Selektor Kek združil Vombergarja in Zahovića Dnevnik Slovenska nogometna vrsta na jugu Španije začenja novo obdobje pod vodstvom selektorja povratnika Matjaža Keka. Izbrana vrsta, ki jo večinoma sestavljajo igralci iz prve slovenske lige, se bo jutri ob 17. uri pomerila s Kitajsko do 25 let.

