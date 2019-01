Ob 17. uri gre zares: Kek prvič v vlogi povratnika Sportal Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes predstavila prvič v letu 2019, od katerega pričakuje veliko, saj se bodo 21. marca začele kvalifikacije za EP 2020, ki odpirajo pot do nastopa na velikem tekmovanju. Matjaž Kek se bo v Španiji z zasedbo, v kateri prevladujejo igralci slovenskih klubov, v neuradnem prijateljskem srečanju pomeril proti reprezentanci Kitajske do 25 let.

