Matjaž Kek: "Vidi se, da potencial je" zurnal24.si Slovenska nogometna reprezentanca, sestavljena večinoma iz igralcev Prve lige Telekom Slovenije, je v Marbelli na prijateljski tekmi igrala 2:2 proti kitajski selekciji do 25 let. Matjaž Kek, povratnik na selektorsko mesto, pravi, da je v zadnjih dneh v Španiji videl potencial, a hkrati tudi to, da bo treba še veliko delati.

