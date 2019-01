V živo: Hrvati se rešujejo proti Franciji, Norvžani za polfinale SiOL.net Zadnji dan drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu prinaša marsikaj zanimivega. V skupini I sta polfinalista že znana, to sta gostiteljica Nemčija in Francija, zelo zanimivo pa je v boju za tretje in četrto mesto. Brazilci so jo z zmago nad Islandijo še enkrat zagodli Hrvatom, ki lahko ob porazu proti Franciji ostanejo celo brez kvalifikacij za olimpijske igre. Nič ni še odločenega v skupini ...

