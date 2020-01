Nov načrt evakuacije šesterice: kdaj se slovenski vojaki vračajo? 24ur.com Potem ko je v vodo padel prvotni načrt, da se šest slovenskih vojakov iz Iraka umakne z nemškimi kolegi, še ni znano kakšen bo nov načrt evakuacije. Poveljnik Enote za specialno delovanje podpolkovnik Miha Rijavec poudarja, da se naši vojaki počutijo dobro in da so tovrstni dogodki stalnica na misijah. "Za vojake je to navaden dan v službi domovine."

