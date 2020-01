Slovenci pred visoko oviro Sportal Slovenski rokometaši so evropsko prvenstvo v Göteborgu odprli z zmago nad Poljaki, po dnevu premora pa jih danes čakajo izjemno kakovostni Švedi. Tekma proti favoritom skupine F in najresnejšimi kandidati za odličje na letošnjem turnirju se bo v dvorani Scandinavium v Göteborgu pričela ob 18.15. Na sporedu bodo tudi tekme v skupinah B in D, med drugim tudi derbi med ranjenimi Francozi, ki so v prv...

