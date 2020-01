Slovenski rokometaši pred prvo oviro na EP Sportal Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je uvodna tekma na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. V dvorani Scandinavium v Göteborgu se bo pomerila s Poljsko, uvodna tekma skupine F pa se bo drevi začela ob 18.15. Ob 20.30 bo v skupini F na sporedu še tekma med Švedsko in Švico. Na delu bodo tudi reprezentance v skupinah B in D.

