Francoski odbojkarji so zadnja evropska reprezentanca, ki si je priborila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Potem ko so v polfinalu kvalifikacijskega turnirja v Berlinu s 3:2 premagali Slovenijo, so bili v finalu boljši še od Nemčije. Ekipo Andre Gianija, nekdanjega slovenskega selektorja, so premagali s 3:0 (20, 20, 23).



