Začenja se zares: Hrvati proti Črnogorcem, branilci naslova z Latvijo SiOL.net Danes se bo z obračuni v skupinah A in C začelo evropsko prvenstvo v rokometu, ki ga bodo gostile Švedska, Norveška in Avstrija ter bo posebno v vseh pogledih. Prvič je turnir organiziran v treh državah, prvič v zgodovini pa bo na njem nastopilo 24 reprezentanc. Med elito je tudi Slovenija, ki jo prva tekma čaka v petek, naslov evropskega prvaka pa bo branila Španija.

