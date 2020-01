Za olimpijsko vozovnico Francozi in Nemci Ekipa Francozi, ki so v Berlinu v boju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu v polfinalu odbojkarskega kvalifikacijskega turnirja izločili Slovence, se bodo v finalu pomerili z gostitelji Nemci. Ti so v izenačenem polfinalu s 3:1 (20, 23, -20, 23) ugnali Bolgare.



