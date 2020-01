Domači Vikingi, danska pravljica in slovenski preporod Primorske novice Skupine D, E in F bo gostila Skandinavija. V celoti je to močnejša polovica evropskega prvenstva z dvema od treh gostiteljev in siceršnjima rokometnima silama Švedsko in Norveško, aktualnimi olimpijskimi in svetovnimi prvaki Danci, najbolj trofejno ekipo tisočletja Francijo. V izbrani družbi je tudi Slovenija z novim selektorjem.

