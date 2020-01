Za uvod zmagi Nemcev in Belorusov, Hrvati zvečer proti Črnogorcem, branilci z Latvijo Sportal Na uvodnih tekmah evropskega prvenstva v rokometu, ki ga gostijo Švedska, Norveška in Avstrija, so Nemci s 34:23 premagali novince na evropskem prvenstvu Nizozemce, Belorusi pa s 35:30 Srbijo. Med elito je tudi Slovenija, ki jo prva tekma čaka v petek, naslov evropskega prvaka pa bo branila Španija. Pravkar se merijo Belorusi in Srbi ter Nemci in Nizozemci.

