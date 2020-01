Kdo si bo zagotovil napredovanje? Sportal Danes bodo na evropskem rokometnem prvenstvu dokončno znani prvi potniki v glavni skupinski del prvenstva. Napredovanje so si že zagotovili Hrvati, ki se bodo danes srečali z že odpisanimi Srbi, v dvoboju za drugo mesto v skupini A pa se bosta udarili Belorusija in Črna gora. Vse je še odprto v skupini C, kjer se bodo Nizozemci udarili z evropskimi prvaki Španci, Latvijci pa z Nemci.

