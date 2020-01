(SPREMLJAMO) Slovenski rokometaši se v Malmöju merijo s Portugalci Večer Slovenski rokometaši so bili po nedeljskem porazu z Madžari razočarani, a časa za objokovanje in lizanje ran nimajo na voljo. Pred njimi je ena najbolj pomembnih tekem na letošnjem evropskem prvenstvu, trenutno se namreč v Malmöju merijo s Portugalci. V primeru zmage si bodo izborili najbolj prestižne tekme, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu, hkrati pa si zagotovili nastop na aprilskih kvalifikacijah za letošnje olimpijske igre v Tokiu.

