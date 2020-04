Svet rahlja ukrepe: odpirajo se vrtci, frizerji, ponekod so spet maše in obiski starejših 24ur.com Poleg Slovenije danes tudi številne druge države začenjajo opuščati nekatere ukrepe, ki so jih uvedli zaradi pandemije koronavirusne bolezni 19. Tako so na Norveškem z današnjim dnem med drugim odprli vrtce, na Danskem frizerske salone, v Nemčiji pa je rahljanje ukrepov odvisno od posameznih dežel.

Sorodno











































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Danska

koronavirus

Nemčija

Norveška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatko Zahovič

Darko Milanič

Aleksandra Pivec

Borut Pahor