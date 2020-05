#video Interpelacija zoper Počivalška zaradi "izogibanja zakonodaji in sistemske korupcije" Dnevnik Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB bodo danes v DZ vložile interpelacijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, so potrdili v opoziciji. Interpelacijo so pred nekaj dnevi napovedali v LMŠ.

