Po deževni noči prihaja razjasnitev, marsikje bo vetrovno 24ur.com Po deževnem torku in prav taki noči na sredo se bo k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka, ki nam bo do sobote prineslo sončno in ob popoldnevih tudi prijetno toplo vreme. Bo pa do noči na četrtek marsikje še vetrovno. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja, ki bo na izpostavljenih mestih v sunkih dosegala hitrost do sto kilometrov na uro.

