Italijani na nogah, ker Avstrija ne želi odpreti meja 24ur.com Vedno več je kritik italijanske politike na račun Avstrije, ki ne želi odpreti meje z Italijo. Dodatno je olje na ogenj prilil kancler Kurz, ki je dejal, da so počitnice v Avstriji varne in da ne bodo odpirali meja z državami, ki razmer še nimajo pod nadzorom. Italijanski evroposlanci so izjavo označili za "neodgovorno in nacionalistično".

