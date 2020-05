V zvezni državi New York število mrtvih zaradi covida-19 najnižje od konca marca Dnevnik V ameriški zvezni državi New York so v soboto zabeležili 84 novih smrti zaradi covida-19, kar je najmanj v enem dnevu od konca marca. Kot je ocenil guverner Andrew Cuomo, je to znak, da so dosegli resnični napredek pri zajezitvi širjenja epidemije.

Sorodno













































































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus

New York

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Rado Pezdir

Miro Cerar

Luka Dončić