Odpirajo se fitnesi, velnesi in zdravilišča, dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi 24ur.com V Sloveniji je tudi uradno konec epidemije, prvi dan novega meseca pa prinaša novo sproščanje ukrepov: dovoljene so javne prireditve z do 200 ljudmi, odpirajo se vsi hoteli, tudi tisti, ki imajo več kot 30 sob, velnes in fitnes centri, zdravilišča ter bazeni. V osnovne šole se bodo k pouku vrnili četrtošolci in petošolci. Maturante pa čaka pisanje eseja iz materinščine.

