V Budimpešti na na ulicah deset tisoč protestnikov Reporter V Budimpešti se je v nedeljo zbralo okoli 10.000 ljudi, ki so protestirali proti novi delovni zakonodaji, v kateri vidijo novo zaostrovanje avtoritarne vladavine premierja Viktorja Orbana. Kot še poroča tiskovna agencija Reuters, je bil to že četrti in tu

Sorodno





















































Oglasi